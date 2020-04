Unravel repéré sur Nintendo Switch

Alors que sa suite est disponible depuis maintenant plus d'un an sur Nintendo Switch, Unravel premier du nom pourrait bientôt débarquer. Le jeu a en effet été classifié dans une version Nintendo Switch au Brésil. Si on devrait en apprendre plus dans les semaines et mois à venir, ce genre de classification nous indique généralement que la date de sortie d'un jeu se rapproche (comme avec Xenoblade Chronicles : Definitive Edition).

En tout cas, en attendant de voir si Unravel va bel et bien pointer le bout de son fil sur Nintendo Switch, sa suite, Unravel Two, est elle disponible sur le Nintendo eShop