Unity - Démission du Président et CEO après la polémique liée au changement de politique tarifaire

C'est le feuilleton de la rentrée qui avait secoué toute la branche vidéoludique : le changement de politique tarifaire de Unity, moteur de jeu grandement exploité dans l'industrie. Si Unity Technologies s'est rapidement fendu d'un communiqué rectificatif après la levée de bouclier des développeurs (tiers, AA et même AAA), les plaies de ce nouveau choix de politique semblent encore sanguinolentes. Nous venons ainsi d'apprendre que son PDG et président, John Riccitiello, a démissionné de ses fonctions. Il a également démissionné de son poste de président du conseil d'administration. Le fait qu'il ait été constaté que le PDG a vendu des actions en masse de Unity quelques semaines avant l'annonce de la nouvelle politique tarifaire n'y est peut-être pas étranger...

L'information a été rapporté par le site GamesIndustry, avec un effet immédiat pour la démission de M. Riccitiello. James M. Whitehurst assure l'intérim en tant que PDG et CEO pendant que Unity Technologies cherche un remplaçant définitif pour le poste. Roelof Botha, administrateur indépendant du conseil d'administration d'Unity Technologies, a également été nommé président.

Je suis convaincu que Unity est bien placé pour continuer à améliorer sa plateforme, à renforcer sa communauté de clients, de développeurs et de partenaires, et à se concentrer sur ses objectifs de croissance et de rentabilité. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et notre talentueuse équipe mondiale pour mettre en œuvre notre stratégie, et je m'attends à une transition en douceur."

James M. Whitehurst - PDG et CEO par Intérim de Unity