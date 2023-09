Unity - Un changement de politique tarifaire fait actuellement paniquer les développeurs

Aujourd'hui largement déployé aussi bien chez les gros développeurs que chez les tiers et indépendants, le moteur de jeu Unity est actuellement entrain de causer un ras-de-marée de mécontentements auprès des développeurs. Une nouvelle grille tarifaire a en effet été dévoilée par Unity Technologies concernant son célèbre moteur. Concrètement, tous les jeux sortis après le 1er janvier 2024 (ainsi que ceux étant encore au stade de développement comme un certain Hollow Knight Silksong) dépassant le palier de recettes de 200.000$ devront reverser à Unity 0,20$ pour chaque installation d'un jeu. Nulle besoin de dire qu'outre cette politique absolument aberrante sortie de nulle part, ce qui inquiète particulièrement les développeur est ce qui se cache derrière le terme "chaque installation". Car dans son objectif initial, Unity Technologies entendait par ce terme l'installation, mais aussi la réinstallation des jeux déjà achetés par les consommateurs, donnant libre cours à toutes les dérives malveillantes possibles.

Vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours de multiples posts de développeurs faisant part de leur mécontentement et de leurs inquiétudes. Certains publiant des messages plus exotiques que d'autres (mention spéciale à Massive Monster). Suite à ces premières levées de bouclier, Unity Technologies a pris la parole et a fait machine arrière sur ce qu'elle entendait par "chaque installation". Désormais, seule la première installation sera comptabilisée, cependant, si le possesseur d'un jeu décide d'installer le même jeu sur plusieurs supports (PC portable, PC de bureau etc.), le développeur sera bel est bien taxé autant de fois que ce nombre d'installation.

Autant dire que la réponse de Unity Technologies n'a fait qu'augmenter la grogne des développeurs, et certains menacent de migrer vers d'autres solutions de moteur de jeu comme Unreal Engine ou encore Godot. Et pour ce qui est des dispositifs de jeux par abonnement comme le Gamepass de Microsoft, l’entreprise a précisé c’est l’entreprise responsable du service qui devra s'acquitter de cette taxe.

Autant dire que les prochains jours sous le drapeau Unity sont loin d'être radieux. Plusieurs développeurs ont annoncé leur volonté de migrer vers de nouveaux moteurs pour leurs prochaines créations, le GamePass et autres systèmes d'abonnement risquent de se prendre une augmentation de tarif conséquente, les indés ayant à leur actifs de petits jeux populaires à bas prix risquent de ne pas s'y retrouver, et d'autres développeurs pourront tout simplement choisir d'annuler leurs développements en cours depuis X temps pour migrer vers un nouveau moteur, ou choisir d'opter pour une augmentation de tarif pour compenser cette perte. En somme, un des leaders des moteurs de jeu s'est peut-être bien tiré une balle dans le pied, causant au passage un grand chamboulement de planning et économique pour les développeurs, mais aussi pour les joueurs.

Histoire de vous donner un petit ordre d'idée de la variété de développeurs touchés par ce changement, voici une liste de quelques jeux développés sous Unity :

