Unicorn Overlord s'offre une démo sur Nintendo Switch

Comme le disait jadis la reine du Royaume de Logres, à un moment donné, pour savoir faire du cheval, faut faire du cheval. Après nous avoir abreuvé durant des semaines de photos, de vidéos et d'informations en tout genre, Unicorn Overlord fait encore parler de lui cette semaine. C'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct que nous avons eu confirmation qu'une démo du jeu était accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, de quoi nous laisser découvrir par nous-même le dernier RPG Tactique de Vanillaware.

Libérez votre royaume aux côtés d'alliés de confiance dans ce RPG tactique fantastique signé Vanillaware. Prenez la tête d'une armée de plus de 60 personnages uniques, comprenant des humains, des elfes, des bêtes gigantesques et des anges célestes et arpentez un monde dynamique dans le plus pur style Vanillaware au fil des actes héroïques que vous accomplirez à travers cinq nations. Unicorn Overlord fera son arrivée le 8 mars sur Nintendo Switch. Une démo gratuite du titre fera son arrivée dans la journée, et il sera possible de transférer votre progression vers le jeu complet à sa sortie.