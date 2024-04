Unicorn Overlord - Déjà 500000 unités écoulées dans le monde

Si le studio Vanillaware a toujours su charmer joueurs avec ses différents titres, il faut avouer que le succès commercial a de son côté plus de mal se mettre en place. Si l'on prend 13 Sentinels : Aegis Rim à qui il avait fallu pas moins de 4 ans pour devenir Million Seller, des inquiétudes se sont faites sentir concernant la dernière production du studio : Unicorn Overlord. Si les avis des joueurs et de la presse sont plutôt dithyrambiques (promis, notre test arrive très bientôt), quid des chiffres de vente ? Atlus s'est fendu d'un communiqué ce jour, annonçant que Unicorn Overlord s'était vendu à plus de 500000 unités en un peu moins d'un mois depuis sa sortie, ce qui laisse présager un très beau score pour les mois à venir pour ce titre qui peut se placer sans rougir aux côtés de Tactical-RPG du genre comme Fire Emblem pour ne citer que lui.

Plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde !

À tous ceux qui ont soutenu ce travail, Merci beaucoup. Nous espérons que vous continuerez à apprécier ce travail