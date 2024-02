Unicorn Overlord - De nouveaux détails sur les personnages et les stratégies de combat

Après 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Atlus prépare le terrain pour début 2024 avec le prochain Tactical-RPG développé par Vanillaware : Unicorn Overlord. Nous vous laissons découvrir la dernière salve d'informations concernants les personnages et les stratégies de combat, accompagnée d'une myriade d'images. Pour rappel, Unicorn Overlord est attendu pour le 8 mars 2024 en versions physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et consoles PlayStation.

Yunifee - Alliée du Protagoniste

"Où vous irez, les Fleurs des neiges seront toujours là pour vous arrêter !"

Membre d'un groupe de résistance de Bastorias, connu sous le nom de Fleurs des neiges. C'est une archère de premier plan qui joue

un rôle central dans la lutte contre Zénoïra. Bien que née d'une famille humaine, elle a été recueillie et élevée par Ramona.

Ramona - Alliée du Protagoniste

"Nous devons résister à toutes les tempêtes, même les plus violentes !"

Meneuse du groupe de résistance de Bastorias, connu sous le nom de Fleurs des neiges, et mère adoptive de Yunifee. Bien qu'elle soit à la tête de la lignée nyctale, elle est respectée par les membres de toutes les races besthériennes.

Morad - Allié du Protagoniste

"Ton voyage vers l'au-delà va d'abord faire un long détour dans une cellule."

Un lion besthérien membre d'un groupe de résistance de Bastorias connu sous le nom de Fleurs des neiges. Il possède une immense force physique et forme le cœur des rangs des Fleurs des neiges avec Yunifee.

Nigel - Allié du Protagoniste

"Vous ne franchirez pas cette position tant que j'aurai un souffle de vie."

Chef des Chevaliers du Sacré-Cœur, il est devenu révérend chevalier à un jeune âge, puis a revendiqué le rôle de capitaine après avoir joué un rôle influent dans la défense d'Albion contre Zénoïra.

Dyna - Alliée du Protagoniste

"Je suis après votre patron, pas vous. Hors de mon chemin."

Une renarde besthérienne, capitaine des Pétales blancs. Bien que prompte à la colère, elle se soucie profondément de ses soldats, qui la respectent grandement en retour.

Sanatio - Allié du Protagoniste

"J'irai jusqu'au bout, même si je dois subir la damnation éternelle."

Assistant angélique du pontife et meneur des Chevaliers célestes. En tant que chevalier révérend ailé, il a été identifié très tôt comme un futur meneur de l'orthodoxie.

Elgor - Antagoniste

"Prenons la mer. Votre vie paiera pour le voyage."

Chevalier de Reimann, haut commandant de l'armée zénoïrienne du Nord. Galvius lui a conféré une armure zénoïrienne ancienne. On dit qu'aucun de ceux qui ont vu son visage n'a survécu.

Champ de bataille(phase de combat) Les phases de combat correspondent à des champs de bataille où les unités alliées et ennemies se font la guerre en temps réel. Chaque phase de combat est assortie de conditions de victoire qui doivent être remplies pour la terminer. Déploiement d'unités et mobilité

Les unités alliées peuvent être déployées à partir de n'importe quelle base arborant un drapeau bleu. Sélectionnez une unité alliée pour lui donner l'ordre de se déplacer vers une cible. IMPORTANT : Les points de Bravoure peuvent être obtenus en vainquant des ennemis, en libérant des villes. Confrontations

Lorsque vous rencontrez des unités ennemies, sélectionnez « Combattre » dans le menu de combat pour entrer dans la mêlée. Échange de positions

Lorsque deux unités alliées sont à proximité, l'une d'entre elles peut se substituer à l'autre. Essayez de les échanger. L'issue de la bataille dépendra de l'état de vos alliés et de leur compatibilité avec les unités ennemies. Attente et frappe éclair

Lorsqu'elle perd une bataille, l'unité vaincue est repoussée et entre dans un état d'attente. Interagir avec une unité en attente accorde à l'unité attaquante une opportunité de frappe éclair. Endurance et repos

Combattre consomme de l'endurance. Les unités sans endurance seront incapables de se déplacer.

La mise au repos permet à une unité d'entrer dans un état d'attente et de récupérer une certaine quantité d'endurance. Toutefois, une unité au repos est sans défense contre les attaques ennemies et incapable d'utiliser ses compétences. Cendre d'alicorne sanctifiée

La cendre d'alicorne sanctifiée permet d'éviter de perdre lorsque le temps imparti est écoulé, que votre poste de commandement est revendiqué par l'ennemi ou que votre armée est vaincue. Compétences de Bravoure

Les compétences de Bravoure sont utilisables au cours d'une phase de combat.

Les différentes classes ont accès à des compétences de Bravoure différentes.

La Bravoure s'épuise également lors du déploiement d'unités, veillez donc à l'utiliser judicieusement. Pièges, effigies divines, campements et armes de siège

Diverses installations peuvent vous permettre d'inverser le cours d'une bataille.

Les effigies divines provoquent des cyclones, les campements soignent vos unités, et plus encore.