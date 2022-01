Unforeseen Incidents annoncé sur Nintendo Switch

Après The Longing, l'éditeur ASHGAMES revient en ce début d'année avec un nouveau titre sur Nintendo Switch : Unforeseen Incidents. Mettant en lumière un mystère concernant une maladie inconnue se propage à travers le pays, l'aventure sera disponible sur l'eShop à partir du 27 janvier 2022 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À propos de ce jeu

Unforeseen Incidents est une aventure interactive de style classique située dans un monde superbement dessiné à la main. Quand le bricoleur Harper Pendrell rencontre une femme mourante dans sa petite ville natale, il tombe par hasard sur un complot diabolique : un mystère que lui seul peut résoudre. Une maladie inconnue se propage à travers le pays. Avec l'aide d'un scientifique, d'une journaliste et d'un artiste solitaire, il va tout faire pour l'arrêter. Un voyage périlleux l'attend et chaque pas va le rapprocher davantage de dangereux fanatiques. Avant même de s'en rendre compte et armé seulement de son fidèle couteau suisse, Harper se retrouve en plein combat pour l'avenir de l'humanité tout entière.

Harper trouvera-t-il le courage de faire éclater la vérité et de prévenir une épidémie, même si cela signifie succomber lui-même à la contagion ? Rejoignez Harper et partez à la découverte d'une enquête passionnante, de dialogues intelligents et d'une multitude de personnages intéressants dans ce nouveau jeu d'aventure palpitant de Backwoods Entertainment et Application Systems Heidelberg !



CARACTÉRISTIQUES