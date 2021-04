Découvrez le début de The Longing, le jeu qui vous fera patienter 400 jours

Avant son test, découvrez le début du jeu The Longing sur Nintendo Switch. Cet extrait maison fut capturé via le Genki Shadowcast et comprend l'intro du jeu et un début de partie, le jeu complet est d'ores et déjà disponible sur l'eShop au prix de 14,99 euros.

Nota Bene : pour des raisons pratiques et de confort de visionnage, le passage de lecture est accéléré, sa vitesse est multipliée par 8, c'est notamment visible avec le compteur en haut de l'écran.

Bon visionnage :