Une Nintendo Switch Lite offerte contre un changement de pare-brise par une enseigne spécialisée à Nantes

Les temps sont durs et la concurrence est rude. Pour se démarquer, certaines enseignes rivalisent d'offres diverses et variées pour attirer les clients. En témoigne cette offre vue sur le net, proposée par Assuglass, une enseigne spécialisée dans le changement de pare-brise qui se trouve à Nantes et à Metz,. Une offre qui pourrait bien vous intéresser si l'enseigne se trouve près de chez vous, que vous avez une voiture (sinon, ça commence mal) et qu'à cause d'une fissure ou d'un souci quelconque, vous devez changer de pare-brise. En effet, l'enseigne Assuglass offre pour tout changement de pare-brise, un cadeau au choix entre une tablette Samsung, un robot Cookeo+, une carte cadeau de 150€ ou une... Nintendo Switch Lite. Un cadeau plutôt conséquent sachant que le prix d'un changement de pare-brise se situe généralement entre 350 et 550 euros . Evidemment, c'est un coup de com' qui fait d'ailleurs parler de l'enseigne jusque dans nos pages mais qui fera peut-être la différence chez les gamers au moment de choisir son spécialiste. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site Assuglass.

