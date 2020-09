Une manette Switch Pro vendue en bundle avec un code de Super Mario Odyssey

Avec les fêtes de Thanksgiving et de Noël en ligne de mire, les enseignes rivalisent d'idées et d'annonces pour se distinguer. On découvre ainsi aujourd’hui une manette Switch Pro vendue en bundle avec le jeu Super Mario Odyssey sous forme de code ! Annoncé en exclusivité chez Wallmart (aux Etats-Unis) pour 99,99$ ce pack sera mis en vente sur le net et en boutique dès la semaine prochaine. Une initiative sympathique (sachant que la manette pro seule (et neuve) est vendue par la même enseigne 69,99€) même si Super Mario Odyssey n'est peut-être pas le jeu le plus approprié à associer à une manette pro...

En attendant de savoir si ce genre d'offres arrivera en Europe, retrouvez une première image du bundle.

Source : Walmart