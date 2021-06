Un nugget de poulet "Among Us" vendu à près de 100 000 dollars sur eBay

Ca ressemble à une blague mais c'est à priori réel. Un américain a mis en vente sur eBay un Nugget de chez McDonald dont la forme rappelle celle des héros du jeu Among Us... Déjà, il fallait y penser. Mais le pire, c'est qu'à priori, il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu l'acheter ! Et donc, en quelques jours, les enchères se sont succédées pour atteindre des sommes folles... Finalement, le nugget a trouvé preneur à... 99 997 dollars soit plus ou moins 82 000 euros . Pour ce prix là, l'heureux acheteur recevra son nugget, qui a été congelé sous vide, avec une méthode d'expédition garantissant sa fraîcheur. Il aura même droit, qu'il se rassure, à de la sauce Szechuan (grâce au compte Twitter officiel Xbox qui espérait la présence de la sauce, vu son prix.)

Alors, bon, on peut penser que la transaction n'ira pas jusqu'au bout mais ce petit nugget vient d'entrer dans la légende des jeux vidéo et il est fort à parier qu'une grande carrière l'attend sur le net et ailleurs. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us ???? cursed friday (@AmongUsGame) June 1, 2021

Source : Purexbox