Un nouveau trailer pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Sorti originellement le 19 août 2011 sur Wii, Xenoblade Chronicles débarquera très prochainement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, dans sa version la plus complète à ce jour. On est désormais à moins d'un mois du grand retour de ce J-RPG mythique, qui était déjà revenu sur New3DS. Nintendo en a profité pour sortir sur ses différentes chaînes YouTube un trailer qui nous présente l'intégralité des personnages principaux du jeu.

On y découvre donc les 7 personnages jouables : Shulk, Reyn, Fiora, Dunban, Sharla, Riki et Melia, ainsi que leurs différentes compétences. Shulk manie l'épée légendaire Monado, Reyn est spécialisé dans le corps-à-corps et Fiora utilise des mechas. Dunban se bat avec son épée, Sharla sert de soigneuse et de sniper et Melia est une puissante magicienne. Riki de son côté, pourra compter sur ses compétences de mage et de héropon légendaire.

Cependant, malgré le fait que le trailer s'articule autour de la présentation du gameplay de chacun des personnages, rien n'a été dévoilé quand au nouveau gameplay du nouveau chapitre de cette "Defintive Edition". Le fameux chapitre nommé "Un avenir commun", s'avère donc être de plus en plus mystérieux...

Le trailer est disponible ci-dessous, nous permettant de profiter du soin dont à bénéficié le portage du jeu, de la Wii à la Nintendo Switch.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est attendu pour le 29 mai 2020 partout dans le monde. Il reste donc moins d'un mois avant la sortie du jeu qui, on l'espère, sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries.

