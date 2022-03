Un fan fait de la GameCube portable une réalité

Aujourd'hui, avec la technologie désormais à la portée de tous, il est possible de réaliser chez soi des projets assez incroyables qui, il y a encore quelques années, étaient réservés aux professionnels. Alors, bien sur il faut tout de même avoir quelques compétences et le bon matériel à disposition. Cependant, grâce aux imprimantes 3D mais aussi au net qui permait d'obtenir quasiment tout ce que l'on souhaite, il suffit d'avoir une bonne idée pour (tenter de) la réaliser. Ainsi, un fan via la chaîne Youtube GingerOfOz a eu l'idée de reprendre le mock-up de la GameCube portable (inspiré par la Game Boy SP) qui avait tourné il y a quelque temps sur le net, histoire d'essayer d'en faire une réalité. Le résultat se passe de commentaires (même si on ne vous dissuade pas d'en faire ci-dessous) et nous sommes probablement nombreux qui seraient prêts à casser notre tirelire pour acheter cette GameCube portable qui nous permettrait de jouer partout aux jeux GameCube originaux comme Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda : The Wind Waker ou encore Luigi's Mansion.

Retrouvez la vidéo et les explications de GingerOfOz ci-dessous.

Source : Nintendolife