Two Point Museum - Le DLC Muzoo est enfin disponible sur Nintendo Switch 2

Déjà sorti sur les supports concurrents, le plus gros DLC de Two Point Museum, dénommé Muzoo est enfin disponible sur Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent désormais gérer leurs musées, s'occuper d'étranges créatures et concevoir des expositions inoubliables, quel que soit l'endroit. Pour l'occasion, le jeu de base est proposé au prix de 23,99€ au lieu de 29,99€. Muzoo quant à lui est proposé à 9,89€ au lieu de 10,99€.

Muzoo ajoute une nouvelle aile zoologique à vos musées, prête à accueillir des créatures amusantes et chaotiques qui pourraient bien avoir des problèmes comportementaux. Les joueurs pourront amasser des bêtes étranges, concevoir des habitats audacieux et fabriquer des expositions interactives qui étonneront, à défaut de ravir, les visiteurs de tout âge. Avec son lot de surprises à découvrir, Muzoo combine agréablement gestion stratégique, liberté créatrice et humour typique de Two Point en une expérience inoubliable. Contenu du DLC : Un tout nouveau musée installé dans le magnifique Parc Derrièrdargent

Un nouveau type d'expert, l'expert animalier

Une nouvelle carte d'expédition : l'Archipel lointain

Plus de 40 spécimens zoologiques, pour habitats et terrariums

Une toute nouvelle campagne de 5 étoiles à terminer

De nouveaux objets adorables pour la boutique de cadeaux

Trois nouvelles expositions interactives

Un grand nombre de nouveaux éléments et décorations thématiques

Deux nouvelles salles dédiées aux animaux : l'habitat et les soins animaliers

