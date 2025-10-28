Two Point Museum - Le DLC Muzoo est enfin disponible sur Nintendo Switch 2
Déjà sorti sur les supports concurrents, le plus gros DLC de Two Point Museum, dénommé Muzoo est enfin disponible sur Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent désormais gérer leurs musées, s'occuper d'étranges créatures et concevoir des expositions inoubliables, quel que soit l'endroit. Pour l'occasion, le jeu de base est proposé au prix de 23,99€ au lieu de 29,99€. Muzoo quant à lui est proposé à 9,89€ au lieu de 10,99€.
Muzoo ajoute une nouvelle aile zoologique à vos musées, prête à accueillir des créatures amusantes et chaotiques qui pourraient bien avoir des problèmes comportementaux. Les joueurs pourront amasser des bêtes étranges, concevoir des habitats audacieux et fabriquer des expositions interactives qui étonneront, à défaut de ravir, les visiteurs de tout âge. Avec son lot de surprises à découvrir, Muzoo combine agréablement gestion stratégique, liberté créatrice et humour typique de Two Point en une expérience inoubliable.
Contenu du DLC :
- Un tout nouveau musée installé dans le magnifique Parc Derrièrdargent
- Un nouveau type d'expert, l'expert animalier
- Une nouvelle carte d'expédition : l'Archipel lointain
- Plus de 40 spécimens zoologiques, pour habitats et terrariums
- Une toute nouvelle campagne de 5 étoiles à terminer
- De nouveaux objets adorables pour la boutique de cadeaux
- Trois nouvelles expositions interactives
- Un grand nombre de nouveaux éléments et décorations thématiques
- Deux nouvelles salles dédiées aux animaux : l'habitat et les soins animaliers