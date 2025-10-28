Two Point Museum : Muzoo dévoile son contenu

Alors que l'on pensait les développeurs de Two Point Studios assez taquins pour sortir une extension "Louvres" à son jeu Two Point Museum, nous allons pour le moment nous contenter d'apprécier Two Point Museum : Muzoo, le plus gros DLC à ce jour pour le simulateur de musée. Si les joueurs des supports concurrents pourront en profiter d'ici le 2 décembre, les possesseurs de la version Nintendo Switch 2 devront attendre encore un peu puisque la sortie est prévue pour 2026 sans plus de précisions .

Dans Two Point Museum: Muzoo, les joueurs seront amenés à sauver, élever et réhabiliter toute une ménagerie d'incroyables compagnons, de la girafe télescopique au chalescargot, en les guérissant de leurs maux avant de les relâcher. Concevez des habitats aussi naturels que possible, créez des expositions interactives inspirées par vos créatures et aidez la beauté (et parfois l'odeur) sauvage de la nature à toucher les cœurs de Two Point County. Que vous vous occupiez d'adorables bestioles ou d'animaux aux dents aiguisées, vous aurez besoin de compassion, de créativité et d'une bonne réserve de matériel d'entretien.

Ce que contient le DLC Two Point Museum – Muzoo

Un tout nouveau musée installé dans le magnifique Parc Derrièrdargent

Un nouveau type d'experts : les experts animaliers

Une nouvelle carte d'expédition : l'Archipel lointain

Plus de 40 spécimens zoologiques pour habitats et terrariums

Une toute nouvelle campagne de 5 étoiles à terminer.

De nouveaux objets adorables pour la boutique de cadeaux

Trois nouvelles expositions interactives

De nouveaux thèmes d'éléments et de décorations

Deux nouvelles salles dédiées aux animaux : l'habitat et les soins animaliers

Avec ses nouvelles installations, mécaniques de jeu et thèmes, Muzootransforme votre musée en un refuge pour tous les amis des animaux, les écologistes et ceux qui ont toujours rêvé de donner une nouvelle vie à un zèbre !