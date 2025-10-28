Two Point Museum présente son prochain DLC : MUZOO la veille de sa sortie sur Nintendo Switch 2

Alors que nous ne sommes qu'à quelques heures de la sortie de Two Point Museum sur Nintendo Switch 2, Two Point Studios Limited et SEGA Europe Ltd viennent de dévoiler MUZOO, le deuxième DLC de leur jeu de gestion loufoque. Dans ce nouveau DLC 100 % naturel, un nouveau musée dédié entièrement aux merveilles de la vie animale ouvre ses portes. Des experts animaliers partiront à la rescousse de créatures épatantes pour les guérir et les élever avant de les relâcher... tout en aidant le musée à se développer dans des directions inattendues. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer dédié à ce DLC, qui n'a pas encore de date de sortie actuellement.