Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered est disponible sur Nintendo Switch

Proposé par Nightdive Studios, Turok 3 : Shadow of Oblivion,est, comme ses prédécesseurs, désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered est une version remasterisée, fidèle au titre original, du classique jeu de tir à la première personne sorti en 2000. Remis au goût du jour par Nightdive Studios grâce à son logiciel officiel exclusif KEX Engine, le jeu peut désormais être joué sur des plateformes modernes et jouir d’une trame d’images et d’une résolution à haute définition.

Il s’inscrit dans la suite des jeux Turok et Turok 2 : Seeds of Evil Remastered, Nightdive Studios et Universal Games mettant ainsi un terme à la trilogie. Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered offre un gameplay modernisé et amélioré, des textures de haute résolution, un rendu physique et un éclairage de qualité, ainsi que des commandes revisitées.

LA POURSUITE TOUCHE À SA FIN

Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered est le tout premier jeu de Nightdive Studios à être remasterisé grâce à la dernière version du moteur KEX Engine, lequel utilise un outil de rendu optimisé, permettant une meilleur qualité et une plus grande fidélité des modèles, textures et effets visuels 3D.

Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered :