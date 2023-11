Turok 3 : Shadow of Oblivion confirme sa date de sortie pour fin novembre sur Nintendo Switch

Proposé par Nightdive Studios, Turok 3 : Shadow of Oblivion, aura le droit, comme ses prédécesseurs à une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Initialement attendu pour le mois de novembre sans plus de précisions, le titre sortira officiellement le 30 novembre 2023.

Turok 3 : Shadow of Oblivion est une restauration fidèle du jeu de tir à la première personne classique sorti à l'origine en 2000 sur Nintendo 64, amélioré par le moteur KEX propriétaire de Nightdive Studios pour jouer sur les appareils de jeu modernes avec une résolution allant jusqu'à 4K à 120FPS. Il propose un gameplay amélioré, des textures en haute résolution, un éclairage et un rendu plus performants, ainsi que la prise en charge des manettes de jeu de la console avec des fonctionnalités spécifiques à la plateforme. Il rejoint les populaires remasters de Turok et Turok 2 : Seeds of Evil de Nightdive Studios.