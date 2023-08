Turok 3 : Shadow of Oblivion s'offre un remaster en novembre sur Nintendo Switch

A la base, Turok est une série de jeux vidéo adaptée d'un comics US. Les trois premiers épisodes ont fait les belles heures de la Nintendo 64 à la fin des années 90. Sachant que les deux premiers ont déjà fait l'objet d'un remaster (disponible sur Nintendo Switch), c'est sans surprise que nous apprenons aujourd'hui que le troisième, Turok 3 : Shadow of Oblivion, y aura droit aussi.

Le jeu n'est pas ressorti depuis son lancement initial en 2000 sur N64 et pour son retour, Nightdive Studios nous promet un rendu amélioré et la possibilité de jouer avec le gyroscope et les vibrations HD. Plus d'infos avec la présentation et le trailer d'annonce du jeu.

Turok 3 : Shadow of Oblivion sera disponible en novembre prochain sur Nintendo Switch