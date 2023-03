TUNIC s'offrira une version physique cet été sur Nintendo Switch

Souvent qualifié injustement de clone de The Legend of Zelda, TUNIC a su faire taire les mauvaises langues (en commençant par votre serviteur) grâce à son charme et la richesse de son aventure. L'un des principaux points le freinant encore à l'heure actuelle reste l'absence de support physique pour le jeu... enfin, "restait" serait plus approprié. FINJI et Fangamer ont en effet signé un partenariat pour proposer le jeu en version physique sur le territoire américain le 28 juillet 2023 . Pour nous autres européens, pas de panique, les versions physiques seront également disponibles en magasin à cette même date grâce à Just For Games et elles contiendront exactement le même contenu que la version de Fangamer.

Ces éditions Deluxe sont vendues au prix de 45 $ chacune et comprennent : 1 boite coffre qui comporte le jeu (NS) OU 1 jeu physique dans son étui (PS)

12 autocollants

1 livret sur les commandes et les concepts

1 livret d'instructions

1 Carte du monde et des donjons

1 code numérique de la bande sonore

Et si vous faites partie de ceux qui adorent les goodies, Fangamer a également confirmé que le manuel complet du jeu déjà disponible dans la version physique aura également le droit à une version "Deluxe" disponible en version physique en Amérique et en Europe au prix de 24€ sur le site de Fangamer. Cette version sera plus grande que celle incluse dans la version basique, et aura également le droit à une couverture rigide.

