TUNIC - T-shirt, Peluches et Vinyles débarquent sur les boutiques en ligne

Après avoir enchanté les joueurs sur consoles Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PS4 cette année, TUNIC passe à la vitesse supérieure côté merchandising. En effet, l'éditeur Finji vient de confirmer qu'un partenariat a été signé avec Isometricorp Games Ltd, Lifeformed, Janice Kwan, Fangamer, CompressMerch et Stumpy Frog pour créer une ligne de vêtements ainsi qu'une collection de vinyles.

Alors que les vêtements de CompressMerch sont déjà disponibles sur leur site web ici, au prix de 30 $ pour les t-shirts, 40 $ pour les pulls à capuche et 60 $ pour les pulls à capuche zippés, les joueurs devront attendre un peu plus longtemps pour que certains des produits dérivés de Fangamer et StumpyFrog soient disponibles en 2023.

Le T-shirt Tunic de Fangamer est disponible pour 32$ à partir de maintenant, et a été conçu en collaboration avec Jorge M. Velez, dont le travail est visible sur son portfolio ici. Le prix de la peluche Tunic et sa date de sortie seront annoncés à une date ultérieure.

Enfin, en collaboration avec les compositeurs Terence Lee (Lifeformed) x Janice Kwan et Andrew Shouldice, l'OST en Vinyl sortira sous la forme d'un coffret deluxe 4LP avec de nombreux goodies, pris en charge par Stumpy Frog Records & Mango Mage Records.