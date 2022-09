Trinity Trigger - Le nouvel Action-RPG développés par des anciens de Pokémon, Secret of Mana, Octopath Traveller, Xenoblade dévoile un premier trailer

Nous vous en avions parlé en mai dernier, l'édtieur et développeur Japonais FuRyu avait dévoilé un site teaser mettant un avant un nouveau projet d'envergure : Trinity Trigger. Action-RPG "à l'ancienne", ce nouveau titre a le mérite d'embarquer un casting de rêve. Le studio fait appel à plusieurs noms émérites comme Atsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze et Megumi Mizutani qui ont tous les trois officiés sur la série Pokémon, Nobuteru Yuuki, le character designer de Chrono Cross, Hiroki Kikuta le compositeur du score de Secret of Mana, Yuura Kubota, le scénariste d'Octopath Traveler et de Bravely Default II ainsi que Raita Kazama qui a travaillé sur Xenoblade Chronicles X et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition.

Connu au départ sous le nom de code PROJECT-TRITRIPROJECT-TRITRI, Trinity Trigger est donc officiellement annoncé ce jour avec un premier trailer qui nous montre enfin ce qui attendra les joueurs lors de sa sortie début 2023 .