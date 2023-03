Trinity Trigger - Le nouvel Action-RPG de Furyu sortira mi-mai sur Nintendo Switch

Prochain projet en date de Furyu porté par Marvelous en Occident, Trinity Trigger est un nouvel Action-RPG développé par des anciens de Pokémon, Secret of Mana, Octopath Traveler ou encore Xenoblade Chronicles pour ne citer que quelques petites licences dans l'univers vidéoludique. En attendant de nouvelles images de la version Nintendo Switch, nous avons confirmation que le jeu sera officiellement disponible en Occident à partir du 16 mai 2023 .

Dans une époque oubliée, les Dieux de l'Ordre et les Dieux du Chaos se sont affrontés pour la domination dans des affrontements épiques qui se sont propagés des cieux au continent de Trinitia. Ces affrontements ont presque détruit le royaume des mortels, laissant dans le sol des armes massives et puissantes appelées Arma. Les dieux ont donc mis fin à leur conflit direct, les deux factions choisissant un "guerrier divin" pour combattre en leur nom. Un jour, Cyan, un jeune homme vivant une vie tranquille, découvre qu'il a été choisi comme "Guerrier du Chaos". Accablé par un destin cruel, Cyan part avec Elise et Zantis, deux compagnons obligés de le guider, pour sauver le monde... et défier les dieux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Maîtrisez les armes des dieux - Résolvez des énigmes et battez vos ennemis, seul ou avec des amis en coopération locale, en traversant les donjons de chaque Arma, des tours fabriquées à partir des armes tombées des dieux.

Découvrez les mystères de Trinitia - Dévoilez des passages cachés en explorant les moindres recoins des divers biomes de Trinitia et discutez avec les habitants pour obtenir des indices et découvrir les secrets bien gardés de ces forêts, déserts, champs de neige et autres.

Changez le cours de la bataille - Faites un usage expert de la roue des armes en combat pour changer entre huit types d'armes à la volée - chaque ennemi a une faiblesse et la trouver et l'exploiter est la clé de la victoire.

Une épopée générationnelle du jeu de rôle - Trinity Trigger a été inspiré par les RPG d'antan, mais son gameplay accessible et gratifiant intègre des éléments modernes qui en font une nouvelle aventure passionnante.