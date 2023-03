Trinity Trigger s'offre un nouveau trailer et une version physique sur Nintendo Switch

Alors que nous apprenions hier la date de sortie de Trinity Trigger, le nouvel Action-RPG développé par des anciens de Pokémon, Secret of Mana, Octopath Traveler ou encore Xenoblade Chronicles, Marvelous en charge de l'édition du titre, et le distributeur Just For Games reviennent ce jour avec de bonnes nouvelles. Nous pouvons découvrir dès à présent de nouveaux extraits de gameplay grâce à la dernière vidéo du jeu publiée par Marvelous, à retrouver ci-dessous.

Just For Games de leur côté ont annoncé que suite à un partenariat, le titre sera commercialisé à grande échelle en version physique sur Nintendo Switch et PS5 dès le 16 mai 2023. Pour l'occasion nous vous laissons un premier aperçu des boîtes que vous retrouverez dans les étals dans un peu plus de deux mois.

À propos de Trinity Trigger :

Entrez dans le monde de Trinity Trigger, un tout nouvel action RPG fleurant bon les jeux de rôle les plus iconiques des années 90, qui met l’accent sur un système de combat moderne, à la fois nerveux et personnalisable. Vous incarnez Cyan, un jeune homme chargé d’une lourde tâche, celle du rôle de Guerrier du Chaos, et qui, étant au service des dieux, devra inévitablement croiser le fer avec le Guerrier de l’Ordre, et partirez pour une aventure inoubliable où vous devrez affronter votre destinée et sauver Trinitia. Cyan et ses compagnons Elise et Zantis sont accompagnés d’étranges créatures appelées Triggers, capables de se transformer en huit types d’armes. Les joueurs peuvent jongler librement entre les trois personnages afin d'implémenter une stratégie de combat en solo, ou bien faire équipe avec un ou deux amis pour une partie en coop locale.

Trinity Trigger propose un univers créé par Yuki Nobuteru (Trials of Mana) et réunit une équipe de développeurs de rêve, composée du concepteur de personnages Raita Kazama (Xenoblade), du scénariste Yura Kubota (OCTOPATH TRAVELER), et des compositeurs Hiroki Kikuta (Trials of Mana) et Yuki Nobuteru (Trials of Mana)

Caractéristiques principales :

Maîtrisez les armes des dieux

Venez à bout d’énigmes et affrontez des ennemis seul ou avec vos amis en coop locale, alors que vous vous aventurez dans les donjons de chaque Arma, des tours formées par les armes déchues des dieux. Partez à la découverte des mystères de Trinitia

Révélez des passages secrets en explorant les moindres recoins des différents biomes de Trinitia et parlez aux habitants des environs pour découvrir des indices et lever le voile sur des secrets jalousement gardés dans des forêts, déserts, champs enneigés, et bien plus encore.