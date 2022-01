Triangle Strategy - Le Tactical-RPG dévoile sa jaquette japonaise

Alors que nous venons à peine de passer l’année 2022, Square Enix nous réserve déjà une petite surprise pour bien débuter l’année : la jaquette officielle japonaise de Triangle Strategy. Prochain Tactical-RPG à destination de la Nintendo Switch, le titre sortira sur la console hybride de Nintendo le 4 mars 2022. A voir si la jaquette européenne sera identique ou si elle proposera une approche différente.

Trois nations s'affrontent pour le contrôle des maigres gisements de sel et de fer

Prenez des décisions et façonnez vos convictions dans TRIANGLE STRATEGY™, un nouveau jeu de rôle tactique signé Square Enix sur Nintendo Switch. Sur quelle voie votre sens de la justice vous mènera-t-il dans ce conte sublimement présenté en HD-2D ?

Essayez la démo !*

Découvrez un avant-goût de TRIANGLE STRATEGY grâce à la démo disponible ! Suite à l'enquête réalisée peu après la sortie de la démo, les développeurs ont procédé à de nombreux changements et améliorations dans le jeu final. Suivez ce lien pour en savoir plus sur les changements apportés à la version finale de TRIANGLE STRATEGY.

Incarnez Serenor, héritier de la maison Wolffort, et dirigez un groupe de combattants dans un scénario où intrigues et conspirations s'entremêlent et où chaque décision peut faire la différence. Certains de ces choix influeront sur les trois valeurs de Serenor, le pragmatisme, l'éthique et la liberté, et modifieront sa vision du monde ainsi que le déroulement du scénario. Quant aux décisions les plus lourdes de conséquences, elles sont soumises au vote et déterminées par la Balance des Convictions. Lors de ces instants fatidiques, les alliés qui se trouvent à vos côtés et les décisions que vous prenez peuvent alors sceller le destin de nations entières, voire du continent de Norzélia lui-même...

Menez bataille sur des terrains en relief et faites preuve de stratégie pour décrocher la victoire

Trouver le placement idéal est crucial pour remporter les batailles au tour par tour que propose ce titre. Positionnez vos unités en hauteur pour améliorer leur portée et prendre l'ascendant tactique. Il est aussi possible de prendre les unités ennemies en tenaille pour leur asséner une puissante frappe dans le dos, mais également de déclencher des réactions élémentaires en tirant parti de votre environnement : vous pouvez par exemple faire fondre un terrain enneigé, puis électrifier la flaque qui se sera formée avant d'y pousser l'ennemi pour lui faire voir des étincelles !