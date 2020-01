Trials of Mana s'offre un nouveau trailer de personnages

En attendant le 24 avril 2020 et la sortie de Trials of Mana sur Nintendo Switch, Square Enix met les petits plats dans les grands et nous offre un tout nouveau trailer dédié à 2 des 6 héros de l'aventure : Charlotte et Kevin. Pour en apprendre davantage sur ces derniers, nous vous laissons le trailer ci-dessous ainsi qu'une brève présentation servie par Square Enix.

Dans la deuxième bande-annonce de présentation des personnages, vous rencontrez deux autres protagonistes : Charlotte, la jeune fille demi-elfe venue de la ville sainte de Wendel, et Kevin, l'héritier du trône de Férolia. Après avoir croisé la route d’Avale-mort, le dévoreur d'âmes démoniaque, leur destin prend un tournant inattendu qui les entraîne dans une aventure riche en action à travers le monde de Mana. Ouvrez l'œil et ne manquez pas la dernière bande-annonce de présentation des personnages dans laquelle vous ferez la connaissance de Hawkeye et Riesz.