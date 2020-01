Trials of Mana - Un voleur et une princesse entrent en scène

Attendu pour le 24 avril prochain sur Nintendo Switch, Trials of Mana s'offre une troisième et dernière vidéo de présentation de son casting de héros. Pour rappel, le titre original sorti en 1995 et jamais paru en Europe nous propose de suivre les aventures de 6 héros que tout semble opposer. Les présentations se concluent donc aujourd'hui avec un trailer dévoilant les personnages de Hawkeye et Riesz.

Dans cette dernière bande-annonce de présentation des personnages, vous faites la connaissance de Hawkeye, un jeune voleur venu de la citadelle du désert de Névarre, et celle de Riesz, la princesse du royaume montagneux de Rollanto. Après une mauvaise rencontre avec Isabella, leur destin prend un tournant inattendu qui les entraîne dans de tumultueuses aventures. N’oubliez pas d’aller faire la connaissance d’Angela, Duran, Charlotte et Kevin dans les bandes-annonces précédentes.

