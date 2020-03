Trials of Mana - Comparatifs graphique et technique des versions Switch et PS4

Remake du troisième épisode de la licence Mana à paraitre le 24 avril prochain , Trials of Mana s'offrira une place sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS4 et sur PC. La mise en ligne de la démo du jeu était donc idéale pour GameXplain pour nous préparer une petite vidéo comparative des versions Switch et PS4. Si le rendu final est sensiblement identique graphiquement parlant, la vidéo s'attarde essentiellement sur les temps de chargement, où vous constaterez effectivement quelques différences.

En attendant de pouvoir poser la main sur Trials of Mana le 24 avril prochain , nous vous laissons la vidéo comparative ci-dessous. Et si vous souhaitez vous forger votre propre avis, la démo du jeu est toujours disponible sur l'eShop de la console.