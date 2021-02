Trials of Mana atteint le pallier symbolique du million d'unités vendues

Si Trials of Mana a fait ses débuts au Pays du Soleil Levant en 1995 sous le nom Seiken Densetsu 3, il aura fallu attendre 2020 et un remake sur Nintendo Switch (et consoles concurrentes) pour voir le RPG de Square Enix arriver en Europe. Si les fans n'avaient pas vraiment été emballé par le remake de Secrets of Mana, celui de Trials of Mana a visiblement conquit aussi bien la presse que les joueurs.

La preuve en est d'un communiqué ce jour de Square Enix, annonçant que Trials of Mana s'est écoulé à 1 million d'unités à travers le monde, version physique et numérique comprises. Pour cette occasion, nous avons eu le droit à une belle illustration des personnages du jeu que nous vous laissons retrouver ci-dessous. Pour rappel, Trials of Mana est disponible sur Nintendo Switch depuis le 24 avril 2020 .

Source : Nintendo