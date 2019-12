Trials of Mana - Duran et Angela prennent la pose

Prochain RPG à ouvrir les hostilités en 2020 sur Nintendo Switch, Trials of Mana se dévoile à nous ce jour par le biais d'une nouvelle vidéo. Après quelques brèves apparitions sur le compte Twitter officiel de la licence Mana, Square Enix et Nintendo nous offrent ce jour une nouvelle vidéo mettant en avant les deux premiers héros de l'aventure : Duran et Angela.

Modélisation 3D des personnages et des environnements, visites des donjons et des villes, et multiples combats contre les monstres cultes de la licence, cette nouvelle vidéo est un bon avant-goût de ce que nous réserve ce remake de Trials of Mana, disponible à partir du 24 avril 2020 .