Trials of Mana s'offre un nouvel aperçu en vidéo

Aujourd'hui, nous faisons des infidélités à Nintendo et retrouvons Square Enix du côté de chez Sony dans l'émission PlayStation Underground. Au menu : une longue vidéo de gameplay commenté sur le "nouveau" titre de Square Enix : Trials of Mana. Bien que les images capturées soient issues de la version PS4, cette vidéo nous permet d'approcher le titre d'un peu plus près et de découvrir son univers remis au goût du jour.

Pour rappel, Trials of Mana est attendu sur Nintendo Switch le 24 avril 2020 à la fois sur l'eShop mais également en version physique. Donc si vous souhaitez avoir un bref aperçu de ce qui vous attend, n'hésitez pas à visionner la vidéo ci-dessous !