Trials of Mana - Une Nintendo Switch Collector à gagner bientôt

Il semblerait que Square Enix veuille mettre les petits plats dans les grands pour la sortie de Trials of Mana. En attendant le 24 avril , la page Twitter officielle de la licence vient d'annoncer l'arrivée d'un concours permettant de remportant une PS4 et une Nintendo Switch customisées aux couleurs du titre. Si nous n'avons pour le moment aucune informations quant à la nature de ce concours, nulle doute que Square Enix va rapidement communiquer sur le sujet.

En attendant, nous vous laissons ci-dessous le tweet teaser, ainsi qu'un visuel des deux consoles qui valent le coup d'oeil que l'on soit fan ou non.

Want to adventure in style? We'll soon be announcing ways you can enter to win one of these amazing, limited edition #TrialsofMana consoles, so stay tuned! pic.twitter.com/wZdjjXNqjm