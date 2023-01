Trek to Yomi sortira en version physique au printemps sur Nintendo Switch

Alors que nous vous annoncions cette semaine la sortie de Trek To Yomi le 30 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch, Devolver Digital, les développeurs Leonard Menchiari et Flying Wild Hog et Just For Games viennent doubler la mise en annonçant une version physique. Le titre sera ainsi disponible à partir du 5 mai 2022 sur Nintendo Switch dans toutes les bonnes boutiques en versions Standard et Deluxe.

Trek To Yomi - Edition Standard

Trek To Yomi - Edition Deluxe

Contient :

Une copie physique du jeu sur Switch,

Un Art Book format paysage de 104 pages

L'OST au format CD