Trek to Yomi disponible la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Belle surprise pour les samurais en herbe, Trek to Yomi le jeu de combat développé par Leonard Menchiari et Flying Wild Hog s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et c'est Devolver Digital, qui édite le jeu, qui s'est chargé d'annoncer la bonne nouvelle.

Dès le 30 janvier prochain , les amateurs de sabre pourront se lancer dans cette aventure en noir et blanc hommage au cinéma japonais. Le titre, déjà sorti sur les plateformes concurrentes, devrait sortir aux alentours des 19,50 euros, au vu du tarif affiché sur Steam. Prêts à aiguiser votre sabre pour en découdre ? N'hésitez pas à visionner la bande-annonce spéciale Nintendo Switch mise en ligne par Devolver Digital.