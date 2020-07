Trails of Cold Steel IV - Les héros mis en lumière dans un nouveau trailer

Alors que les fans de la licence doivent encore être entrain de profiter de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III sur Nintendo Switch, NIS America ne perd pas son temps pour communiquer sur le prochain épisode. Dénommé The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, le nouvel épisode de ce J-RPG signé Falcom est attendu sur la console hybride pour le printemps 2021 , à contrario de la PS4 qui sera servie le 27 octobre 2020.

En attendant les quelques mois qui nous séparent de cette sortie, NIS America nous a mis à disposition un tout nouveau trailer mettant en avant les protagonistes de cet épisode :

Estelle Bright

Joshua Bright

Renne Bright

Agate Crosner

Tita Russel

Lloyd Bannings

Elie MacDowell

Tio Plato

Randolph Orlando

KeA Bannings

Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.