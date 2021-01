The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sortira début avril sur Nintendo Switch

Alors que les possesseurs de PS4 peuvent profiter de Trails of Cold Steel IV depuis le mois d'octobre 2020, ceux qui attendaient la version dédiée à la Nintendo Switch devaient se contenter jusque là d'un simple "printemps 2021" comme fenêtre de sortie. Bonne nouvelle, la date officielle vient de tomber. NIS America vient donc de confirmer que l'Amérique du Nord et l'Europe pourront profiter de Trails of Cold Steel IV en version dématérialisée et physique le 8 avril 2021 .

L’Empire d’Erebonia est au bord de la guerre ! L’histoire de Trails of Cold Steel IV, se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Nos héros de la Classe VII se retrouvent seuls face à l’Empire, dans une tentative d’arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d’Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des étudiants de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les héros de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale. Caractéristiques : L’ultime réunion de classe : Ce dernier chapitre de la saga Trails of Cold Steeldispose du plus grand nombre de personnages disponibles. Les héros de tout le continent cherchent à se joindre au combat ! Les héros de la Classe VII s’unissent avec la Section Spéciale de Soutien de Crossbell et également avec les héros de Liberl.

Ce dernier chapitre de la saga Trails of Cold Steeldispose du plus grand nombre de personnages disponibles. Les héros de tout le continent cherchent à se joindre au combat ! Les héros de la Classe VII s’unissent avec la Section Spéciale de Soutien de Crossbell et également avec les héros de Liberl. Des combats encore plus affinés : De nouvelles et anciennes mécaniques de combat viennent enrichir le système de combat propre à la franchise The Legend of Heroes. Retrouvez des capacités telles que celle d’invoquer des robots géants sur le champ de bataille pour réaliser des attaques dévastatrices, l’Auto Battle pour profiter de combats plus rapides, ou bien encore l’utilisation des Lost Arts, la magie Orbal la plus puissante, capable de changer le cours d’une bataille.

Lassé par la guerre ? Entre deux batailles épiques, offrez-vous un moment de répit avec de nombreux mini-jeux, comprenant le retour de certains préférés des fans comme le Vantage Master, la pêche, ou bien encore les jeux de réflexion. De nouveaux font leur entrée tels que le Poker, le Blackjack, et le Horror Coaster.