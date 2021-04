The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV - Le chapitre final enfin disponible sur Nintendo Switch

Saga débutée en 2016 en Europe, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel vient enfin de sortir son ultime chapitre sur Nintendo Switch avec The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV. Reprenant l'aventure là où s'arrêtait le troisième opus paru l'année dernière sur Nintendo Switch, nous pouvons suivre les membre anciens et actuels de la Classe VII, accompagnés d'une flopée de héros de diverses factions rencontrées dans les opus précédents, dans leur quête pour délivrer Rean Schwarzer et repousser les plans de l’Empire d’Erebonia.

Disponible dès à présent sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, il est dommage de constater qu'après un effort de Nihon Falcom pour traduire le troisième opus en Français, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV est uniquement proposé en anglais. La licence étant réputée pour son lore extrêmement dense et ses longues phases de dialogues, un niveau correct dans la langue de Shakespeare est vivement conseillé.