The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV annoncé sur Nintendo Switch

On aurait pu penser à un poisson d'avril de la part de NIS America, mais en fait pas du tout. Alors que nous devrions pouvoir poser les mains sur The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III à partir du mois de juin 2020, NIS America vient d'annoncer la parution prochaine de la suite de la licence : The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV. Pour faire son acquisition sur Nintendo Switch, il nous faudra en revanche attendre 2021 , sans plus de précisions pour le moment.

A propos du jeu :

L'Empire est au bord de la guerre totale ! Peu après la fin de Trails of Cold Steel III, les héros de la classe VII se retrouvent face à la force de l'Empire pour tenter d'arrêter sa course à la domination totale. De plus, le héros de la guerre civile érébonienne et instructeur de la classe VII, Rean Schwarzer, a disparu. Maintenant, les élèves de la classe VII, anciens et nouveaux, doivent s'unir aux héros de tout le continent pour créer la seule chance que le monde soit épargné par une destruction totale. Caractéristiques principales : La réunion de la classe ultime - Avec la plus grande liste de l'histoire de la série, les héros de tous les coins du monde cherchent à rejoindre la cause ! Les héros de classe VII s'unissent à la section de soutien spécial de Crossbell et même aux héros de Liberl.

Le combat le plus raffiné - Des mécaniques déjà instaurées ainsi que des nouvelles rejoignent les combats déjà bien rodés de la série The Legend of Heroes, notamment la possibilité d'invoquer des mécas géants sur le terrain pour des attaques dévastatrices, d'engager des combats automatiques pour des combats plus rapides et d'utiliser les arts perdus, la magie orbitale la plus puissante capable de renverser le cours de la bataille.

Poursuites de la guerre épuisantes - Entre deux batailles épiques, prenez un peu de repos avec un certain nombre de mini-jeux, dont des favoris de retour comme Vantage Master, et des jeux de pêche et de puzzle, ainsi que de toutes nouvelles poursuites comme le Poker, le Blackjack et le Horror Coaster.