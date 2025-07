Towa and the Guardians of the Sacred Tree présente deux nouveaux personnages

Dévoilé lors du Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Towa and the Guardians of the Sacred Tree est un roguelite développé par le studio japonais Brownies Inc. (un studio créé par Shinichi Kameoka après son départ du mythique studio Brownie Brown connu notamment pour Sword of Mana et qui désormais se nomme 1-Up Studio, et travaille exclusivement pour Nintendo. Il est, par exemple, crédité au générique de Mario Kart World). Attendu pour le 19 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, Bandai Namco vient de nous proposer un nouveau trailer mettant en scène deux nouveaux personnages : Rekka et Nishiki.

Rekka est la fondatrice du Dojo de la Flamme Éternelle et a fait vœux d’être la garde du corps personnelle de Towa. Malgré sa maitrise des épées, elle peut être très maladroite dans la vie de tous les jours. Son habile maitrise des armes lui donne un style de combat équilibré, avec des attaques de zones et des combos puissants. Malgré sa musculature et le fait qu’il est une carpe koï humanoïde (qui, ironiquement, ne peut pas nager), Nishiki est un pèlerin très pieux. En voyageant à travers le monde, il considère que vaincre Magatsu est une forme de philanthropie. Il se joint à la bataille avec sa grande mobilité et son habileté pour les combos. TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE présente un monde coloré où le calme du monde dissimule une menace latente et où le courage est la seule façon d’avancer. Situé dans des contrées lointaines, le paisible village de Shinju est menacé par la quête de domination du maléfique Magatsu. Towa, la prêtresse du village de Shinju, s'unit à huit compagnons uniques et dignes de confiance pour vaincre Magatsu et ses sbires maléfiques.