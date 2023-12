Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 50 /2023 en France - Mario en déplacement pour les fêtes

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 50 de l'année 2023 ( du 11 au 16 décembre ). Semaine avant Noël oblige, les derniers achats de cadeaux étaient en cours, et sans grande surprise, nous retrouvons les classiques de Nintendo en tête du classement, accompagné par un catalogue PS5 qui s'impose de plus en plus. Nous vous laissons découvrir le classement complet ci-dessous.

Super Mario Bros. Wonder (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) EA Sports FC 24 (PS5) Spider-Man 2 (PS5) AVATAR: Frontiers of Pandora (PS5)