Top 10 des jeux les plus vendus sur Nintendo 3DS

Nintendo a publié ce jour son bilan financier et mis à jour ses différentes listes de meilleures ventes de jeux concernant ses différentes consoles. Retrouvez ci-dessous la liste des meilleures ventes concernant la Nintendo 3DS. Une liste qui désormais ne devrait plus bouger et qui sacre Mario Kart 7 comme la meilleure vente de la console. En prime, retrouvez quelques anciennes publicités françaises des jeux concernés.

1) Mario Kart 7 – 18.68 millions

2) Pokémon X et Y – 16.44 millions

3) Pokémon Soleil et Lune – 16.18 millions

4) Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha – 14.26 millions

5) New Super Mario Bros. 2 – 13.32 millions

6) Super Mario 3D Land – 12.67 millions

7) Animal Crossing: New Leaf – 12.45 millions

8) Super Smash Bros. for Nintendo 3DS – 9.57 millions

9) Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune – 8.70 millions

10) Tomodachi Life – 6.55 millions

Source : Nintendo