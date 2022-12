Mario Kart 7 reçoit une nouvelle mise à jour 1.2 plus de 10 ans après sa sortie - Tous les détails

La Nintendo 3DS paraît désormais bien loin mais Nintendo ne l'oublie pas. En effet, on apprend aujourd'hui que Mario Kart 7, l'un des titres phares de la console, sorti l'année de son lancement en 2011 , reçoit ce jour une mise à jour. C'est la première mise à jour du jeu depuis près de dix ans , et seulement la seconde depuis la sortie du jeu. Au programme, officiellement pas grand chose puisque les notes officielles se contentent d'indiquer que "Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu." Cependant, le datamineur OatmealDome, toujours sur le coup, pense qu'il s'agit surtout de corriger une faille de sécurité importante. Le mois dernier , quatre jeux Nintendo Switch anciens, Splatoon 2, Animal Crossing : New Horizons, ARMS et Super Mario Maker 2 ont eu droit au même genre de mise à jour tardive (voir ici.) Evidemment, si d'autres infos nous parviennent, cette news sera mise à jour.

