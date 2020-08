Zelda Ocarina of Time 3D, Mario 3D Land et Animal Crossing : New Leaf à 11,99€ + des thèmes pour menu 3DS "gratuits" sur My Nintendo

Si pour de nombreux joueurs, la Nintendo 3DS appartient au passé, il n'en reste pas moins que la console a encore de beaux restes et surtout un catalogue solide rempli de grands jeux exclusifs ou pas et de même de jeux Console Virtuelle en provenance d'anciennes consoles. Si vous possédez encore la console et que vous avez quelques points Or et platine à dépenser (et des jeux à rattraper ou que vous avez envie de refaire), sachez qu'actuellement sur le programme de fidélité My Nintendo de nouvelles réductions sont disponibles sur 10 jeux . Retrouvez tous les détails sur le site de Nintendo (ici) ou ci-dessous :

Trois classiques de la 3DS à 11,99€ contre 80 Points Or :

Super Mario 3D Land : conçu pour utiliser l'effet 3D, un Mario incroyable à faire impérativement sur 3DS.

: conçu pour utiliser l'effet 3D, un Mario incroyable à faire impérativement sur 3DS. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D : Incluant la Master Quest, un remake à faire et refaire à l'infini.

: Incluant la Master Quest, un remake à faire et refaire à l'infini. Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo : l'épisode d'AC de la 3DS

Trois jeux de l'ère Game Boy / Game Boy Color :

Super Mario Land : un Mario 2D original, parfait à (re)faire sur 3DS : 1,99€ contre 50 Points Platine

: un Mario 2D original, parfait à (re)faire sur 3DS : contre WarioLand II : l'excellence made in Nintendo à 2,49€ contre 25 Points or

: l'excellence made in Nintendo à contre The Legend of Zelda: Link's Awakening DX : le classique indémodable dans sa version DX à 2,99€ contre 30 Points or

Et aussi :

Kirby’s Blowout Blast : 4,19€ contre 70 Points Platine

contre Tomodachi Life à 19,99€ contre 200 Points or

à contre Pokémon Méga Donjon Mystère 27,99€ contre 120 Points or

contre Tank Troopers : 4,79€ contre 80 Points Platine

En outre 5 thèmes pour menu 3DS sont disponibles contre 100 Points Platine.