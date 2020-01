Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : un démarrage moins bon sur Nintendo Switch que sur Wii U

Si à la rédaction de Nintendo-Master, nous sommes fans de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore et plus particulièrement notre GG qui vous a compilé toutes les chansons du jeu LA et concocté un test hyper détaillé ici, il est évident que le jeu reste un jeu de niche. Et cela se confirme avec les premiers chiffres de vente qui nous parviennent du Japon. Pour sa première semaine de commercialisation sur l'archipel, le jeu s'est écoulé selon Famitsu à près de 18 797 exemplaires se classant sixième des meilleures ventes de la semaine. Un chiffre décevant surtout si on le compare aux ventes de la version originale qui lors de sa première semaine de commercialisation sur Wii U en 2015 avait tout de même mobilisée près de 23 806 fans (souvenez-vous)

Alors c'est vrai, que la semaine dernière , il y avait pas mal de grosses sorties PS4 au Japon et il faudra voir comment se comporte le jeu dans les charts la semaine prochaine. A moins que ce ne soit un effet de la confirmation de la censure du jeu...

En attendant d'autres précisions, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.