Deltarune : le développement du chapitre 2 est sur de bonnes voies d'après Toby Fox

Si vous ne le connaissiez pas encore, Toby Fox est le créateur du célèbre jeu indépendant Undertale. Depuis quelques années, celui-ci est sur un autre projet appelé deltarune dont le chapitre 1 est d'ores et déjà disponible gratuitement sur l'eshop de la Nintendo Switch.

Bonne nouvelle, le développeur a aujourd'hui partagé de nouvelles informations sur son chapitre 2 par le biais de son compte Twitter (voir ci-dessous). D'après les propos de son créateur, il semblerait que le développement de ce second chapitre soit actuellement sur de bonnes voies. Il va donc falloir nous armer de patiente encore un peu avant d'obtenir plus d'informations sur une quelconque date de sortie.

By the way, the Chapter 2's development is going well! Not sure what else to say, but I feel positive about it.