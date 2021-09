Deltarune : le chapitre 2 disponible gratuitement sur PC et Mac mais pas encore sur Nintendo Switch

Il y a trois ans Toby Fox, le papa d'Undertale sortait en téléchargement gratuit sur PC, le premier chapitre de deltarune, un rpg atypique réalisé via Game Maker, présenté comme une sorte de spin-off à Undertale. Un an plus tard, le titre était porté sur PS4 et Nintendo Switch toujours en téléchargement gratuit. A ce moment là, on pensait que les chapitres suivants (qui étaient annoncés payants) allaient suivre assez rapidement. Seulement, par la suite, le titre s'est fait plutôt discret, son développement étant à priori compliqué. Si vous êtes fans, vous serez heureux d'apprendre qu'à l'occasion des six ans d'Undertale, le chapitre 2 de deltarune est finalement enfin sorti sur PC et Mac, toujours sous la forme d'une "démo gratuite"...

Pour l'instant, on ne sait pas quand les versions PS4 et Nintendo Switch sortiront. On espère évidemment, qu'il ne faudra pas attendre un an. Précisons que logiquement, trois autres chapitres sont en développement et cela seront payants. En attendant la sortie du jeu sur Switch, vous pouvez toujours y jouer sur Steam.

A propos de deltarune :