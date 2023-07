TMNT: Shredder’s Revenge - Le DLC Dimension Shellshock présente son mode Survie en vidéo

Prochaine sortie dans le futur DLC de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Dimension Shellshock, le mode Survie vient de se présenter dans un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous.

L’une des nouveautés du DLC Dimension Shellshock est le mode Survie, qui introduit des cristaux à collecter pour sauter d’une dimension à une autre. Chacune d’entre elles offre son propre feeling, en plus d’un design unique : la longue vidéo illustre la dimension Edo, inspirée par le Japon, l’environnement 8 bits pour les quatre tortues ou encore l’Omnichannel 6 dédié à Splinter, Casey, April et Usagi, le nouveau personnage jouable du DLC.

Ce nouveau mode vous invite à monter en niveau et en puissance au fil des parties. Débloquez de nombreuses récompenses, une fois la mort venue et le nombre suffisant de cristaux collectés : vie supplémentaire, barre de Puissance Ninja, mode Radical et extra hit points sont notamment au menu. Il vous sera également possible d’éviter certaines dimensions, tandis que Dimension Shellshock vous offrira de nouvelles couleurs flashy pour vos personnages.