TMNT: Shredder's Revenge Anniversary Edition est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch

Merge Games, Dotemu, le développeur Tribute Games et Just For Games sont ravis d'annoncer la sortie de l'édition anniversaire de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge en version physique. Pour rappel, cette édition p^ropose le jeu de base, accompagné du DLC Dimension Shellshock intégrant les nouveaux combattants Usagi et Karai. Disponible dès à présent dans toutes les boutiques, nous vous laissons découvrir le dernier trailer de cette version.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge propose un gameplay révolutionnaire basé sur des mécanismes de combat classiques et intemporels, mis au point par les experts en beat 'em up de Dotemu (Streets of Rage 4) et Tribute Games. Frayez-vous un chemin dans de superbes environnements en pixel art et éliminez des tonnes d'ennemis infernaux avec votre Tortue préférée, chacune ayant ses propres compétences et mouvements - ce qui rend chaque partie unique ! Choisissez un combattant, utilisez des combos percutants pour vaincre vos adversaires et vivez des combats intenses avec de l'action à couper le souffle et des capacités ninja extraordinaires. Affrontez Shredder et son fidèle Foot Clan en solitaire ou rejoignez vos meilleurs amis et jouez jusqu'à 6 joueurs simultanément ! Combattez les hordes du clan Foot dans le tout nouveau mode Survie pour vous emparer des Cristaux Dimensionnels ! En collectant suffisamment de cristaux, vous pourrez voyager dans différentes dimensions et poursuivre l'infâme Shredder ! Chaque victoire donne accès à deux portails offrant des bonus différents. Votre choix déterminera votre prochaine bataille dimensionnelle ! Montez en niveau ! Devenez plus fort à chaque partie au travers des dimensions ! De nouveaux personnages jouables se joignent à la fête ! Usagi, le lapin samouraï, est prêt à traverser les dimensions pour combattre le mal et assister à un nouveau style de batailles hors du commun qui attendent les Tortues ! Qu'elle soit alliée ou ennemie, Karai n'hésite pas à se lancer dans la mêlée multiverselle aux côtés des Tortues ! Grâce à ses techniques rapides comme l'éclair, elle se bat pour redonner de l'honneur au Clan des Foot !