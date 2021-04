Découvrez nos débuts sur les deux premiers chapitres du jeu There Is No Game: Wrong Dimension

Après l'avoir testé et vous avoir montré son premier chapitre, il est temps pour l'équipe de Nintendo-Master de vous proposer une vidéo découverte avec commentaires audio du début du jeu There Is No Game: Wrong Dimension. Le jeu est sorti sur Nintendo Switch le 14 avril 2021 .

Pour l'occasion, nous avons opté pour une découverte en binôme afin d'avancer rapidement dans les différentes énigmes du jeu et afin d'apporter plus de dynamisme aux commentaires audio. Nous vous laissons découvrir par vous-même le résultat ci-dessous au travers de deux vidéos découvertes des deux premiers chapitres du jeu.

Nous vous souhaitons un bon visionnage et si vous avez des retours sur ce format ou sur les vidéos en général n'hésitez-surtout pas à vous exprimer dans les commentaires.