The World Ends With You - The Animation : Square Enix dévoile un tout nouveau trailer

Annoncé il y a plusieurs mois de cela, le célèbre action-rpg The World Ends With You est est sur le point d'obtenir son adaptation en série animée japonaise. Square Enix nous donne aujourd'hui un peu plus de ces nouvelles.

Nous découvrons aujourd'hui par le biais de la chaîne Youtube japonaise de Square Enix qu'un nouveau et troisième trailer de cette tant attendue animation nous a été dévoilé. Si vous ne le saviez pas, The World Ends With You - The Animation est attendu au Japon le 9 avril 2021 . Peut-être qu'avec un peu de chance nous aurons nous aussi le droit de profiter de cette œuvre légalement traduite chez nous. Retrouvez le trailer en question ci-dessous.

Pour rappel, The World Ends With You a eu le droit à son remaster sur Nintendo Switch via The World Ends With You : Final Remix et sa suite officielle à savoir NEO: The World Ends with You est actuellement en cours de développement et sortira sur Nintendo Switch en 2021 (si tout se passe comme prévu). Retrouvez notre news dédiée ICI.

Source : Youtube